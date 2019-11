Brasiliens Notenbank kämpft mit Intervention gegen Kurverfall des Real

Brasiliens Notenbank hat am Dienstag überraschend mit einer Intervention am Devisenmarkt auf den Kursverfall der heimischen Währung reagiert. Wie am Dienstag bekannt wurde, verkaufte die Zentralbank US-Dollar und griff damit erstmals seit drei Monaten wieder in das Handelsgeschehen ein. Mit der Massnahme soll der Kursverfall des Brasilianischen Real gestoppt werden.