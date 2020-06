Die britische Industrie hat ihre Produktion in der Corona-Krise so stark reduziert wie noch nie. Die Gesamtherstellung lag im April 20,3 Prozent tiefer als im Vormonat, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten mit einem Einbruch von im Schnitt 15,0 Prozent gerechnet.