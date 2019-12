Britische Notenbank hält Leitzins konstant

(Ausführliche Fassung) - Die britische Zentralbank hält weiter an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Wie die Bank of England am Donnerstag in London nach ihrer Zinssitzung mitteilte, beträgt der Leitzins unverändert 0,75 Prozent. Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Auf dem aktuellen Niveau liegt der Leitzins seit Sommer 2018, als ihn die Zentralbank um 0,25 Prozentpunkte abgehoben hatten.