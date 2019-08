Die britische Notenbank hält ihren geldpolitischen Kurs. Wie die Bank of England am Donnerstag in London mitteilte, beträgt ihr Leitzins weiterhin 0,75 Prozent. Auf dieses Niveau hatte sie ihn vor etwa einem Jahr angehoben. Seither hält die Notenbank still. Als Hauptgrund gilt die grosse Ungewissheit über den Fortgang des Brexit. Ein Austritt aus der Europäischen Union ohne Austrittsabkommen gilt als grosses wirtschaftliches Risiko./bgf/jkr/jha/