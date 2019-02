Britische Notenbank senkt wegen Brexit Wachstumsprognose

(Ausführliche Fassung) - Der Schaden durch den Brexit für die Wirtschaft in Grossbritannien hat nach Einschätzung der Bank of England zugenommen. Die Notenbank hat daher ihre Wachstumsprognose gesenkt und vor einem deutlichen Rückgang der Investitionen gewarnt. Dies teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung mit.