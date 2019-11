Die britische Notenbank hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins liege weiter bei 0,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Zinsentscheidung in London mit. Analysten hatten angesichts der anhaltenden politischen Unsicherheit über den Fortgang des Brexit einhellig mit dieser Entscheidung gerechnet.