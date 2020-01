Britische Unternehmensstimmung hellt sich überraschend deutlich auf

Die Unternehmensstimmung in Grossbritannien hat sich zu Beginn des Jahres überraschend deutlich aufgehellt. Wie das Institut Markit am Freitag in London auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) im Januar gegenüber dem Vormonat um 3,1 Punkte auf 52,4 Punkte. Analysten hatten im Mittel nur einen Anstieg auf 50,7 Punkten erwartet. Mit dem Anstieg über 50 Punkte, signalisiert der Indikator wieder ein wirtschaftliches Wachstum.