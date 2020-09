Britische Wirtschaft wächst dritten Monat in Folge

(Ausführliche Fassung) - Die britische Wirtschaft erholt sich weiter von ihrem Einbruch in der Corona-Krise, allerdings mit abnehmendem Tempo. Darauf deuten gesamtwirtschaftliche Wachstumsdaten und Produktionszahlen aus der Industrie hin. Die Wirtschaftsleistung (BIP) stieg zum Vormonat um 6,6 Prozent, wie das britische Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen geringfügig höheren Anstieg erwartet.