Britische Wirtschaft wächst wieder

Die britische Wirtschaft ist wieder gewachsen. Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung (BIP) um 0,2 Prozent im zweiten Quartal wuchs die Wirtschaft im dritten Quartal um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Montag in London mitteilte. Damit hat die britische Wirtschaft eine technische Rezession mit zwei Quartalen negativen Wachstums in Folge vermieden. Analysten hatten jedoch ein etwas stärkeres Wachstum von im Schnitt 0,4 Prozent erwartet.