Britischer Aussenminister fordert neue EU-Sanktionen gegen Russland

Der britische Aussenminister Jeremy Hunt fordert weitere Sanktionen der EU gegen Moskau wegen des Giftattentats auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal. Russlands "aggressives und bösartiges Verhalten" untergrabe die internationale Ordnung, sagte Hunt bei einer Rede in der US-Hauptstadt Washington am Dienstag. "Das Vereinigte Königreich bittet seine Verbündeten heute, einen Schritt weiterzugehen, indem sie die Europäische Union zu umfassenden Sanktionen gegen Russland aufrufen, damit wir wirklich Schulter an Schulter mit den USA stehen."