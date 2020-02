Der scheidende Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, hat vor den wirtschaftlichen Folgen des neuartigen Coronavirus gewarnt. Die Virus-Krise könnte zu einer Abschwächung des weltweiten Wachstums und in der Folge auch in Grossbritannien führen, sagte Carney am Freitag dem britischen TV-Sender Sky News. Carney scheidet Mitte März planmässig aus dem Amt und wird durch den derzeitigen Chef der Finanzaufsicht, Andrew Bailey, ersetzt.