Budget für Weihnachtsgeschenke bleibt gleich hoch

Die Schweizerinnen und Schweizer wollen in diesem Jahr in etwa gleich viel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben wie im Vorjahr. Und sie wollen ihre Geschenke grossmehrheitlich in Läden und nicht online kaufen. Dies sind die Resultate einer Umfrage unter 811 Personen, die vom Beratungsunternehmen Alix Partners in Auftrag gegeben wurde.