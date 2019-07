Büromieten ziehen laut Fahrländer im zweiten Quartal weiter an

Der Anstieg hänge stark mit dem vorangegangenen Einbruch der Mieten zusammen, schrieb Fahrländer in einer Mitteilung vom Dienstag. So hatten die Mieten im zweiten Quartal 2018 ihren Tiefpunkt erreicht - entsprechend tief sind damit die Vergleichszahlen für das aktuelle Quartal.

Während bislang die Erholung über alle Regionen ähnlich verlaufen war, ging nun die Entwicklung stärker auseinander: So legten die Regionen Basel (+4,4%), Mittelland (+3,4%) und Zürich (+3,2%) gegenüber dem Vorquartal nochmals deutlich zu. Bereits wieder zurück gingen die Mieten dagegen in der Region Genfersee (-0,5%), in der Ost- (-1,7%) sowie in der Südschweiz (-1,9%).

Im Wohnungsmarkt beobachtete Fahrländer leicht steigende Mieten von Neubauwohnungen (+0,6%). Allerdings lägen die Mieten im Vorjahresvergleich weiterhin um 1,5 Prozent tiefer. Bei den Altbauwohnungen setzte sich die fünfjährige Seitwärtsbewegung fort.

Fahrländer veröffentlicht quartalsweise Indizes für Mietwohnungen, Büroflächen sowie Bauland auf der Basis von Mietverträgen.

