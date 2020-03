Bundesbank: Abgleiten in 'ausgeprägte' Rezession nicht zu verhindern

Die Bundesbank rechnet wegen der Coronavirus-Krise mit einer "ausgeprägten" Rezession in Deutschland. Die Massnahmen zu Eindämmung der Infektionszahlen würden massive wirtschaftliche Auswirkungen haben, hiess es in dem am Montag veröffentlichten aktuellen Monatsbericht der Notenbank. "Das Abgleiten in eine ausgeprägte Rezession ist nicht zu verhindern." Eine wirtschaftliche Erholung werde erst dann einsetzen, wenn die Pandemiegefahr wirksam eingedämmt sei.