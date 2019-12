Bundesbank: Deutsche Wirtschaft kommt langsam aus Schwächephase heraus

Die deutsche Wirtschaft wird ihre aktuelle Schwächephase laut Bundesbank allmählich überwinden. In diesem und im kommenden Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung zwar nur verhalten wachsen. Ab dem Jahr 2021 gehe es aber vermutlich stärker bergauf, teilte die Bundesbank am Freitag in Frankfurt mit. "Massgeblich für die besseren Wirtschaftsaussichten sind neben der merklich stützenden Finanzpolitik und der sehr expansiven Geldpolitik vor allem die Exporte", sagte Bundesbankpräsident Jens Weidmann.