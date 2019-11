Bundesbankpräsident: Das deutsche Finanzsystem ist verwundbarer geworden

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat erneut vor unerwünschten Nebenwirkungen einer extrem lockeren Geldpolitik gewarnt. Auf Dauer könnte dies die Risiken für die Finanzstabilität erhöhen, sagte Weidmann am Donnertag laut Redetext in Berlin. "In der Gesamtschau ist das deutsche Finanzsystem verwundbarer geworden für den Fall, dass die Konjunktur unerwartet einbricht und nicht nur - wie aktuell - eine Zeit lang auf der Stelle tritt", warnte der Währungshüter.