Das Bundesverfassungsgericht verkündet am 24. März sein Urteil zu den milliardenschweren Anleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB). Das teilte das Gericht am Donnerstag in Karlsruhe mit. Die Kläger werfen der Notenbank vor, verbotenerweise Wirtschafts- statt Währungspolitik zu betreiben und klammen Eurostaaten finanziell unter die Arme zu greifen. (Az. 2 BvR 859/15 u.a.)