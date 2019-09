Bundeswirtschaftsministerium: Keine Freigabe strategischer Ölreserven nötig

Die Bundesregierung plant nach dem Drohnenangriff auf die grösste Erdölraffinerie in Saudi-Arabien keine Freigabe von strategischen Ölreserven. "Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist aktuell nicht berührt", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Montag in Berlin. Die Lage werde aber genau beobachtet.