Case-Shiller-Index: US-Hauspreisanstieg setzt sich beschleunigt fort

Die Hauspreise in den USA steigen in der Corona-Krise weiter kräftig. Im September legten sie in den 20 grossen Metropolregionen des Landes im Jahresvergleich um 6,6 Prozent zu, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Es ist der deutlichste Anstieg seit dem Frühjahr 2018. Analysten hatten im Schnitt einen wesentlich schwächeren Anstieg um 5,3 Prozent erwartet.