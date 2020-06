Chaotische Szenen vor Wechselstuben im Libanon

Der Verfall des libanesischen Pfundes hat vor Wechselstuben in der Hauptstadt Beirut und anderen Orten zu langen Schlangen und teils chaotischen Szenen geführt. Zahlreiche Menschen stellten sich am Freitag den zweiten Tag in Folge an, um US-Dollar zu kaufen. Auf einem Video in den sozialen Medien war zu sehen, dass es vor einem Laden in Beirut sogar zu Handgreiflichkeiten kam.