Chemiebranche warnt vor Coronavirus - gedrosselte Produktion in China

Bislang gebe es "kaum Auswirkungen" für die Branche in Deutschland, die rund 462 000 Menschen hierzulande beschäftigt und für 2019 rund 193 Milliarden Euro Umsatz anpeilte. In China aber hätten deutsche Chemiefirmen schon die Produktion gedrosselt, so der VCI in Frankfurt. Die Nachfrage in der Volksrepublik sei gesunken und Wertschöpfungsketten seien beeinträchtigt. Die Beschränkungen für Reisen und Transporte führten zu Verzögerungen bei Vorprodukten und der Kundenbelieferung, zu Personalengpässen und höherer Lagerhaltung.

China ist ein wichtiger Absatzmarkt für die deutsche Chemie- und Pharmabranche und zugleich ein bedeutender Produktionsort. Das Branchenschwergewicht BASF etwa unterhält ein grosses Werk in Nanjing und errichtet einen neuen Standort im südchinesischen Zhanjiang für rund zehn Milliarden US-Dollar (rund 9,2 Mrd Euro). Unternehmen wie der Darmstädter Merck-Konzern haben als Reaktion auf das neuartige Coronavirus China-Dienstreisen für Beschäftigte eingeschränkt./als/DP/men

(AWP)