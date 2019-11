Chicago-Einkaufsmanagerindex erholt sich von Mehrjahrestief

In den USA hat sich die Unternehmensstimmung in der Region Chicago verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg im November um 3,1 Punkte auf 46,3 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Mittwoch in Chicago mitteilte. Der Stimmungsindikator konnte sich damit von niedrigem Niveau etwas erholen. Im Oktober hatte der Einkaufsmanagerindex den tiefsten Stand seit Dezember 2015 erreicht.