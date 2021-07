China: 'Caixin'-Industriestimmung deutet trotz Rückgang auf Wachstum hin

In China ist die Stimmung bei kleineren und mittelgrossen Industriebetrieben stärker gesunken als erwartet. Da der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex aber über der Schwelle von 50 Zählern blieb, deutet er wie schon der am Vortag veröffentlichte staatliche Indikator auf ein weiteres Wachstum des Sektors hin. Der "Caixin"-Index fiel im Juni zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 51,3 Punkte, wie das Magazin am Donnerstag in Peking mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem minimalen Rückgang auf 51,9 Zähler gerechnet.