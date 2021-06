China: 'Caixin'-Industriestimmung legt wie erwartet leicht zu

In China bleibt die Stimmung auch bei den kleineren und mittelgrossen Industriebetrieben gut. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" am Dienstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex zog im Mai wie erwartet auf 52,0 (April: 51,9) Punkte an. Bereits am Vortag hatte die Regierung ihren Stimmungsindikator für die grossen und staatlich dominierten Industrieunternehmen veröffentlicht. Dieser sank zwar um 0,1 auf 51,0 Punkte. Damit deutet aber auch dieser Indikator auf weiteres Wachstum der Branche hin.