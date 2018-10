China hat die heimische Wirtschaft und das Finanzsystem mit einer erneuten Lockerung der Kapitalanforderungen an einige Banken unterstützt. Der Satz für bei der Notenbank zu haltende Reserven wird zum 15. Oktober um einen Prozentpunkt verringert, wie die People's Bank of China (PBOC) am Wochenende in Peking mitteilte.