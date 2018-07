China erstmals unter 20 innovativsten Ländern - Schweiz behauptet Rang 1

China schafft in einem neuen Ranking der innovativsten Länder erstmals den Durchbruch in die Top 20. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt kommt auf Platz 17, nach 22 im vergangenen Jahr. Die Schweiz behauptet ihren ersten Platz im Global Innovation Index (GII). Den gibt die Weltorganisation für geistiges Eigentum (Wipo) in Genf zusammen mit den Elite-Hochschulen Cornell in den USA und Insead in Frankreich heraus. Deutschland landet wie 2017 auf Platz 9 unter 126 untersuchten Ländern.