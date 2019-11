China: Industrie, Einzelhandel und Investitionen enttäuschen erneut

Chinas Wirtschaft schwächelt wegen des Handelskriegs in den USA, den Unruhen in Hongkong und einer schwachen Inlandsnachfrage weiter. Im Oktober enttäuschten sowohl die Industrieproduktion als auch der Einzelhandelsumsatz und die Sachanlage-Investitionen. Die Daten aus diesen Bereichen waren bereits in den vergangenen Monaten schwächer als erwartet ausgefallen.