China kündigt als Vergeltung neue Zölle auf US-Waren an

(Ausführliche Fassung) - Im Handelskonflikt zwischen den USA und China dreht sich die Eskalationsspirale weiter. China reagiert mit einem Gegenschlag auf neue US-Zölle. Am Mittwoch hat die Führung in Peking Zölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Waren in einem Volumen von 16 Milliarden US-Dollar verhängt. Die Zölle sollen ab dem 23. August erhoben werden, teilte die Regierung am Mittwoch in Peking mit.