China: Notenbank und Aufsichtsbehörden intervenieren gegen Börsenschwäche

In einem äusserst seltenen Schritt haben gleich mehrere hochrangige chinesische Offizielle gegen die anhaltende Talfahrt der nationalen Börse verbal interveniert. In einer offensichtlich konzertierten Aktion meldeten sich am Freitag die Chefs der Notenbank, der Banken- und Versicherungsaufsicht sowie der Börsenaufsicht zeitgleich zu Wort. Fachleute sehen darin einen Versuch, sich mit Worten gegen die schweren Kursverluste an den Aktienmärkten zu stemmen.