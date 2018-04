China senkt Reserveanforderung für ausgewählte Banken

Die chinesische Notenbank senkt die Reserveanforderungen für einige ausgewählte Geldhäuser. Wie die People's Bank of China (PBOC) am Dienstag in Peking mitteilte, wird der Satz für bei der Notenbank zu haltende Reserven zum 25. April um einen Prozentpunkt verringert. Der allgemeine Reservesatz beträgt derzeit 17 Prozent. Mit dem Schritt sollen kleinere und mittelgrosse Unternehmen unterstützt und die Liquidität im Bankensektor sichergestellt werden, hiess es von der Notenbank.