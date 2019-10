China: Staatlicher Industrie-Einkaufsmanagerindex sinkt überraschend

In Chinas Industrie hat sich die Stimmung bei den grossen und staatlichen Konzernen wegen der anhaltenden Unsicherheiten infolge des Handelskriegs mit den USA überraschend eingetrübt. Im Oktober sei der staatliche Einkaufsmanagerindex auf 49,3 (September: 49,8) Punkte gefallen, teilte das nationale Statistikbüro am Donnerstag in Peking mit.