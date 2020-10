China stemmt sich gegen Yuan-Aufwertung

(Ausführliche Fassung) - Die chinesische Notenbank ergreift erste Schritte gegen die deutliche Aufwertung der heimischen Währung Yuan. Wie die People's Bank of China am Wochenende in Peking mitteilte, müssen Banken für bestimmte Fremdwährungsgeschäfte keine Sicherungseinlage mehr leisten. Der ausserhalb Chinas gehandelte Yuan (Offshore-Renminbi) gab am Montag zum US-Dollar zunächst nach, stabilisierte sich aber wieder.