China: Stimmung bei grossen Industriekonzernen verschlechtert sich weiter

In den grossen und staatlich dominierten chinesischen Industriekonzernen ist die Stimmung überraschend stark gesunken. Im Februar ging der Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 50,3 (Januar 51,3) Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2016 zurück, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. Experten hatten mit einem Indexwert von 51,1 Zählern gerechnet. Der höher als erwartet ausgefallene Rückgang sei auf das dieses Mal Mitte Februar stattfindende Neujahrsfest zurückzuführen. Dieser Faktor habe sich stärker ausgewirkt als in den Vorjahren.