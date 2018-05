China: Stimmung bei mittleren und privaten Industriekonzernen etwas besser

(Erweiterte Fassung) - In China hat sich die Stimmung in den Chefetagen der mittleren und privaten Industrieunternehmen überraschend etwas aufgehellt. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex sei im April auf 51,1 (März: 51) Punkte gestiegen, teilte das Magazin am Mittwoch in Peking mit. Experten hatten erneut mit einem Rückgang gerechnet. Im März war der Indikator überraschend auf den tiefsten Stand seit November 2017 gefallen.