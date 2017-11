China: Stimmung in grossen Industriekonzernen hellt sich überraschend auf

In China hat sich die Stimmung in den Chefetagen grosser und staatlich geführter Industriebetriebe überraschend gebessert. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) im herstellenden Gewerbe lag im November bei 51,8 Punkten und damit etwas höher als noch im Oktober, wie das Pekinger Statistikamt am Donnerstag berichtete. Analysten hatten mit einem weiteren Rückgang gerechnet.