In China hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im Juni eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex fiel um 0,7 Punkte auf 52,0 Punkte. Dies teilte das Magazin am Mittwoch in Peking mit. Es ist der niedrigste Wert seit Februar. Ökonomen hatten hingegen im Schnitt nur einen leichten Rückgang auf 52,6 Punkte erwartet.