Chinas Aussenhandel bricht ein - Exporte aber besser als erwartet

(Neu: Weitere Details) - Die Corona-Welle in China ebbt ab, es gibt nach offiziellen Angaben kaum noch Infizierte, doch die wirtschaftlichen Verwerfungen sind weiterhin enorm. Chinas Aussenhandel ist im Mai um 9,3 Prozent eingebrochen. Die Exporte der grössten Handelsnation gingen in US-Dollar berechnet um 3,3 Prozent zurück. Die Importe sackten um 16,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ab, wie der chinesische Zoll am Sonntag in Peking berichtete. Die Ausfuhren entwickelten sich trotz der rückläufigen weltweiten Nachfrage zwar besser als erwartet. Doch bei den Einfuhren gab es eine schlechtere Entwicklung als vorhergesagt.