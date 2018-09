Der Autoabsatz im chinesischen Markt ist im dritten Monat in Folge zurückgegangen. Die Zahl der verkauften Autos sank im August im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf 1,76 Millionen Stück, wie der Pkw-Verband PCA am Montag in Peking mitteilte. Damit beschleunigte sich der Rückgang im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten noch.