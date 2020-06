Chinas Banken halten Kreditzinsen konstant

Die chinesischen Banken haben ihre Zinsen für Bankkredite zunächst nicht verändert. Wie die chinesische Notenbank am Montag mitteilte, betragen die durchschnittlichen Zinssätze für Bankkredite mit ein- und fünfjähriger Laufzeit konstant 3,85 beziehungsweise 4,65 Prozent. Die beiden Zinssätze, genannt Loan Prime Rate (LPR), orientieren sich an den mittelfristigen Marktzinsen, die stark durch die Notenbank People's Bank of China beeinflusst werden.