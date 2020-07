Chinas Banken halten Kreditzinsen konstant

Die chinesischen Banken haben ihre Kreditzinsen in der Corona-Krise nicht weiter gelockert. Wie die Notenbank der Volksrepublik am Montag in Peking bekanntgab, beträgt der durchschnittliche Zins für einjährige Kredite unverändert 3,85 Prozent. Für fünfjährige Kredite werden weiterhin im Schnitt 4,65 Prozent fällig.