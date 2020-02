Unternehmen und Verbraucher kommen in China als Folge der Virus-Krise günstiger an Kredite. Damit sollen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Verbreitung abgefedert werden. Wie die chinesische Notenbank am Donnerstag in Peking mitteilte, sinkt der Referenzzins für einjährigen Bankkredite um 0,1 Prozentpunkte auf 4,05 Prozent. Der entsprechende Zins für fünfjährige Kredit sinkt um 0,05 Punkte auf 4,75 Prozent.