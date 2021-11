Chinas Einzelhandel und Industrie erholen sich überraschend

In China hat sich die Lage im Einzelhandel und der Industrie im Oktober überraschend etwas gebessert. Das Wachstum der Investitionen in Sachanlagen schwächte sich dagegen weiter ab. Der Einzelhandelsumsatz zog im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,9 Prozent an, wie aus am Montag veröffentlichten Daten der Regierung hervorgeht. Im September war der Erlös im Einzelhandel noch um 4,4 Prozent gestiegen. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Wachstumsrate auf 3,7 Prozent gerechnet.