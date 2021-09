Chinas Erzeugerpreise mit stärkstem Anstieg seit 13 Jahren

(Ausführliche Fassung) - In China hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise wegen der stark gestiegenen Kosten für Rohstoffe weiter beschleunigt. Es wurde der stärkste Zuwachs seit 13 Jahren erreicht. Im August seien die Preise, die Hersteller von den Kunden verlangen, im Jahresvergleich um 9,5 Prozent geklettert, teilte das Statistikamt am Donnerstag in Peking mit. Dies war der stärkste Zuwachs seit August 2008.