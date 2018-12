Das Wachstum der Erzeugerpreise in China hat inmitten des Handelsstreits mit den USA weiter nachgelassen. Der entsprechende Index legte im November zum Vorjahresmonat um 2,7 Prozent zu, teilten die chinesischen Behörden am Sonntag mit. Das ist das langsamste Wachstum in mehr als zwei Jahren. Der geringere Preisauftrieb entspricht den Erwartungen. Experten führen ihn auf eine nachlassende Nachfrage zurück.