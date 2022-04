Chinas Exporte besser als erwartet - aber Importe fallen wegen Corona

Die chinesischen Exporte haben im März stärker als erwartet zugelegt. Allerdings sind die Importe überraschend deutlich zurückgegangen, während strenge Corona-Massnahmen in China auf den Konsum drücken. Wie die Zollverwaltung am Mittwoch in Peking berichtete, wuchs der Aussenhandel in US-Dollar berechnet im März insgesamt um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 504 Milliarden US-Dollar (465 Mrd Euro).