Chinas Exporte wachsen kräftig um 11,4 Prozent

Chinas Aussenhandel hat im Oktober weiter kräftig zugelegt. Mit der Erholung der zweitgrössten Volkswirtschaft von der Corona-Krise stiegen die Ausfuhren in US-Dollar gerechnet unerwartet stark um 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der chinesische Zoll am Samstag in Peking mitteilte. Insgesamt kletterte der Aussenhandel um 8,4 Prozent.