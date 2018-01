Chinas Exporte wachsen weiter stark - Importe schwächeln

(Ausführliche Fassung) - Chinas Exportwirtschaft bleibt dank hoher Nachfrage aus Europa, Japan und den Vereinigten Staaten auf starkem Wachstumskurs. Im Dezember seien die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um 10,9 Prozent auf 232 Milliarden Dollar geklettert, teilte die Zollverwaltung am Freitag in Peking mit. Damit ging das Wachstumstempo im Vergleich zum November, als die Exporte um 12,3 Prozent zugelegt hatten, zwar etwas zurück. Es ist aber immer noch auf sehr hohem Niveau. Von Bloomberg befragte Experten hatten für Dezember mit einem Plus von 10,8 Prozent gerechnet.