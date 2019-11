Chinas Firmen kommen etwas günstiger an Unternehmenskredite

Unternehmen in China kommen nach jüngsten leichten Leitzinssenkungen durch die Notenbank etwas günstiger an Firmenkredite. Der Zinssatz für Kredite mit einer Laufzeit von einem Jahr wurde im November auf 4,15 Prozent gesenkt, nach 4,20 Prozent im Oktober, teilte die People?s Bank of China am Mittwoch mit. Bei Unternehmenskrediten mit einer Laufzeit von fünf Jahren betrage der Zinssatz 4,80 Prozent, nach zuvor 4,85 Prozent.