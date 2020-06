Chinas Industrieproduktion erholt sich weiter - aber nicht so stark wie erwartet

Die Erholung der chinesischen Industrieproduktion ist im Mai nicht so stark ausgefallen wie erwartet. Sie legte nach Angaben des Statistikamts im Mai im Vergleich zum Vorjahr zwar um 4,4 Prozent zu. Volkswirte hatten allerdings mit einem Plus von 5,0 Prozent gerechnet. Im April war die Industrieproduktion um knapp vier Prozent gestiegen. Ebenfalls schwächer als von Experten prognostiziert entwickelten sich im Mai die Umsätze im Einzelhandel und die Investitionen in Sachanlagen./zb