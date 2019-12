Analysten hatten lediglich mit einem Plus von 5,0 Prozent gerechnet. Die Daten könnten darauf deuten, dass sich die Konjunktur trotz des Handelskonflikts mit den USA zu stabilisieren beginnt. Die Regierung in Peking will den Binnenmarkt ankurbeln.

Am Freitag hatten sich die USA und China nach monatelangem Gezerre auf ein erstes Teilabkommen geeinigt. Dies dürfte für weitere Entspannung bei den Wirtschaftsdaten sorgen.

(AWP)